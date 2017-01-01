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«В Выборге две "соцработницы" украли 84-летней женщины почти миллион рублей»

ну каждый день про бабусек-аллегаторов))) где деньги берут)а в магазах- такие б---ь бедненькие) на хрена пишут такую хрень! можно подумать у нас через одну старушку-буржуихи)