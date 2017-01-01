Полиция задержала мужчину, который в пьяном угаре воткнул нож в спину своему собутыльнику в съемной квартире на Кирочной

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«Полиция задержала мужчину, который в пьяном угаре воткнул нож в спину своему собутыльнику в съемной квартире на Кирочной»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 12:20 [ + 0 – ]

Можно уточнить сопредельное государство и является ли оно членом ОДКБ.

НЕСТОР 02.03 12:39 [ + 0 – ]

Черножопые куролесят.