Обсуждение темы:

«В Петербурге мать нашла своего 12-летнего сына, отравившегося нейролептиками, в туалете»

Врачу нужно самому скормить этот препарат и посмотреть, как он будет выглядеть.

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

