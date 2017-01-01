Обсуждение темы:

«На улице Верности 40-летний мужчина получил тяжелые травмы, выпав из окна 5-го этажа»

Я всем расскажу, до чего довёл планету, этот фигляр пэ жэ. @ Кин дза дза.

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

