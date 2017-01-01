В складном диване на Петроградке нашли разложившийся труп молодого мужчины

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«В складном диване на Петроградке нашли разложившийся труп молодого мужчины»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 11:05 [ + -3 – ]

Где можно купить такой диван. Я сложенное одеяло в свой запихнуть не могу, а здесь взрослого мужика умудрились втиснуть.

koschke 02.03 11:05 [ + 2 – ]

Облюбовали город на Неве добропорядочные туристы

Всезнайка 02.03 11:19 [ + 2 – ]

Полицейские наверняка напишут,что он сам туда залез и умер...