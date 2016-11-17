В Петербурге в гараже 29-летнему мужчине оторвало руки по локоть во время взрыва боеприпаса

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«В Петербурге в гараже 29-летнему мужчине оторвало руки по локоть во время взрыва боеприпаса»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 10:30 [ + -3 – ]

Нужно было руки сразу в холодильник положить. Возможно, потом можно было их пришить.

koschke 02.03 10:58 [ + 2 – ]

Претендент на премию Дарвина, чуток не дотянул

Всезнайка 02.03 11:17 [ + 3 – ]

А мозги у потерпевшего есть,а??????Ему же не 5 лет...@@анько из сказки Морозко...

Мимо проходил 02.03 12:43 [ + 1 – ]

Пусть теперь учится вытирать задницу ногой, идиот