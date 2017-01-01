C начала года в Петербурге цены на продукты в магазинах выросли на 1,7%
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Общество
Можно сказать, что население вообще не заметило увеличение цен. Продукты идут нарасхват, а в универсаме Народный мне даже приходится стоять в очереди, чтобы купить кефир.
Цены на продовольствие становятся выше и выше. Тем не мене сельское хоз-во путинская едрисня развалила и к тому же усиленно уничтожают "вражеские" продукты. Постепенно вводя блокаду Ленинграда и всей страны! Дебилы неумные и кризисные! Самое мягкое выражение, которое заслужили лживые обещалки-обиралки!
«Газпром»: Цены на газ в России вырастут
Стоимость увеличится на 3,5%
В ближайшие годы газ в России подорожает. Об этом сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.
По его словам, увеличение стоимости будет ниже уровня инфляции.
«Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%», - приводит РИА Новости слова Круглова.
http://www.kp.ru/online/news/2671699/
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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