C начала года в Петербурге цены на продукты в магазинах выросли на 1,7%

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«C начала года в Петербурге цены на продукты в магазинах выросли на 1,7%»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 10:33 [ + -8 – ]

Можно сказать, что население вообще не заметило увеличение цен. Продукты идут нарасхват, а в универсаме Народный мне даже приходится стоять в очереди, чтобы купить кефир.

koschke 02.03 11:02 [ + 4 – ]

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!

Всезнайка 02.03 11:15 [ + 6 – ]

Ага...помидорчики в магазине "Лайм"по 350р за кг...

ДeдЗахаp 02.03 11:18 [ + 8 – ]

Цены на продовольствие становятся выше и выше. Тем не мене сельское хоз-во путинская едрисня развалила и к тому же усиленно уничтожают "вражеские" продукты. Постепенно вводя блокаду Ленинграда и всей страны! Дебилы неумные и кризисные! Самое мягкое выражение, которое заслужили лживые обещалки-обиралки!

Ужас ольгинских тварей 02.03 11:58 [ + 4 – ]

«Газпром»: Цены на газ в России вырастут

Стоимость увеличится на 3,5%

В ближайшие годы газ в России подорожает. Об этом сообщил зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов.



По его словам, увеличение стоимости будет ниже уровня инфляции.



«Порядок повышения мы ожидаем в последующие годы. Ожидаемая величина составляет порядка 3-3,5%», - приводит РИА Новости слова Круглова.



http://www.kp.ru/online/news/2671699/

vladsidorov91 02.03 13:47 [ + -1 – ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

