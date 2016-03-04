ЛГБТ-активисты готовы организовать туры в Светогорск, где, по словам главы администрации, нет геев

Депутат Милонов рад, что город в Ленобласти живет без содомского греха.

Обсуждение темы:

«ЛГБТ-активисты готовы организовать туры в Светогорск, где, по словам главы администрации, нет геев»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 10:31 [ + -7 – ]

Необходимо изучить положительный опыт работы администрации города Светогорска и распространить на другие регионы РФ.

koschke 02.03 10:40 [ + 8 – ]

Сразу видно глава администрвции работает, делом занят, ходит по городу педерастов выявляет. Интересно какие у него методики для этого сложного процесса существуют. Может он с лупой каждому в жопу заглядывает? Вот почему нормальным то людям за нормальную работу таких денег не платят?

МИФОДИЙ 02.03 11:39 [ + 5 – ]

ну всё теперь бедный Светогорск станет местом поломничества геев...

Ужас ольгинских тварей 02.03 12:03 [ + 3 – ]

Да брось. ты... там их местные отмудохают разок и всё. Если конечно виталька милонов там не объявится.

vladsidorov91 02.03 13:48 [ + -3 – ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com



ДeдЗахаp 02.03 13:50 [ + 7 – ]

Слышал, они хотели развратить кризисную и бестолковую госдуру. Да, поздно. Там В.Милонова - рыжая бестия поработала. Вот и бегают в поисках "невинности" по области. Милонов, латентный не дурак чтобы открыто признать их.Втихаря всех 3,14 д......, привечает и поддерживает! А, в СМИ даёт репортажи о борьбе с педиками.И, волки сыты и овцы целы!

vladsidorov91 02.03 13:57 [ + -2 – ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

