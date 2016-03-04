ЛГБТ-активисты готовы организовать туры в Светогорск, где, по словам главы администрации, нет геев
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Общество
Необходимо изучить положительный опыт работы администрации города Светогорска и распространить на другие регионы РФ.
Сразу видно глава администрвции работает, делом занят, ходит по городу педерастов выявляет. Интересно какие у него методики для этого сложного процесса существуют. Может он с лупой каждому в жопу заглядывает? Вот почему нормальным то людям за нормальную работу таких денег не платят?
Да брось. ты... там их местные отмудохают разок и всё. Если конечно виталька милонов там не объявится.
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
Слышал, они хотели развратить кризисную и бестолковую госдуру. Да, поздно. Там В.Милонова - рыжая бестия поработала. Вот и бегают в поисках "невинности" по области. Милонов, латентный не дурак чтобы открыто признать их.Втихаря всех 3,14 д......, привечает и поддерживает! А, в СМИ даёт репортажи о борьбе с педиками.И, волки сыты и овцы целы!
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
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14:21, 27 февраля
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