Обсуждение темы:

«На Яхтенной у петербургского полицейского угнали "УАЗ Патриот" со свердловскими номерами»

Дргуие СМИ сообщают, что он пограничник, а не полицейский http://konkretno.ru/kriminal/96597-u-pogranichnika-v-peterburge-ugnali-mashinu-s-nomerami-sverdlovskoj-oblasti.html

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

