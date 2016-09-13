В Петербурге водителя Porsche, блокировавшего проезд скорой помощи, лишили прав на три месяца (видео)

Также мужчину проверяют на причастность к заведомо ложному доносу.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге водителя Porsche, блокировавшего проезд скорой помощи, лишили прав на три месяца (видео)»

Тоскливый Дятел Терпило 02.03 10:28 [ + -3 – ]

Неадекватное решение. Предлагаю оспорить решение в суде высшей инстанции. У скорой не была включена сирена и отсутствовали проблесковые маячки.

НЕСТОР 02.03 10:32 [ + 7 – ]

Ну и гнида поганая этот крендель. С удовольствием харю разбил.

koschke 02.03 10:34 [ + 8 – ]

Маловато. За три месяца быдлоид не успеет вкурить мораль. Хорошо хоть прецедент создан

vladsidorov91 02.03 13:47 [ + 0 – ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com



монк-аль-ахри 02.03 15:49 [ + -1 – ]

маловато этому козлу будет. такую мразь надо к ногтю - как вошь давить!