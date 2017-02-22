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Петростат: уехавшие из-за кризиса гастарбайтеры начинают возвращаться в Петербург

18:55, 1 марта
Тэги: мигранты, статистика
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Тэги: мигранты, статистика
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Общество
Обсуждение темы:
«Петростат: уехавшие из-за кризиса гастарбайтеры начинают возвращаться в Петербург»
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Ужас ольгинских тварей 01.03 18:58 [ + 21 ]

пистдец....

Историк 01.03 19:00 [ + 18 ]

А в это время:
"Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Душанбе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал, что Россия и Таджикистан "решат проблему", связанную с запретом на въезд в РФ высланных граждан этой республики.

"Мы это обсуждали. В целом решение найдено, и мы будем работать в соответствии с договоренностью с президентом Таджикистана", – сказал Путин. По его словам, вопрос об амнистии был поднят Рахмоном."

Ужас ольгинских тварей 01.03 19:07 [ + 15 ]

похоже подаренный конь оказался троянским.

koschke 01.03 19:21 [ + 16 ]

А кто ждёт здесь весь этот сброд?

Инь Порось 01.03 19:23 [ + 19 ]

... Вооружайтесь, девчонки ...
... Сбивайтесь в стаи ...
... Ищите крепких духом и телом русских ребят ...
... Весна наступила ... Лето скоро ... Чёрные идут ... Искать себе половых утех ...
... Скоро начнётся ...

Всезнайка 01.03 19:24 [ + 11 ]

Эй!нах,нах,нах их отсюда...

Ужас ольгинских тварей 01.03 19:28 [ + 11 ]

Владимиру Путину подарили кыргызского скакуна


http://www.kp.ru/daily/26646/3668376/

смерч 01.03 19:31 [ + 18 ]

А Путин президент чего?Такое впечатление что он президент не России а дружеских республик

Инь Порось 01.03 19:39 [ + 21 ]

... А он бы почаще смотрел в глаза матерям русских девочек, изнасилованных и убитых понаехавшими чёрными мразями ...
... Может быть это помогло бы хоть что-то осознать ...

ДeдЗахаp 01.03 20:10 [ + 23 ]

Чтоб вы все передохли у нас!!! Ишаки аульные! Чего бы хорошего? А навозу ишачьего и так полно!

НЕСТОР 01.03 20:37 [ + 17 ]

Зачем это черножопое гавно здесь нужно? Что бы убивать,насиловать и грабить?

legenda.natalya 01.03 20:37 [ + 13 ]

Я не понимаю - они что, радуются этому???

capa 01.03 20:46 [ + 16 ]

вставай, страна огромная, черножопые идут!!

ДeдЗахаp 01.03 20:53 [ + 22 ]

Инь Порось, кто будет смотреть в глаза матерей изнасилованных и убитых девушек? Едрисня путинская? Так они на одном уровне с шакалами аульными!Также стараются свой народ обобрать до нитки и навести в стране ещё больший кризис и бардак!

Ужас ольгинских тварей 01.03 21:35 [ + 11 ]

Теперь одна надежда. На быстрое увеличение количества строящихся высотных зданий ...

Ужас ольгинских тварей 01.03 21:59 [ + 13 ]

Ну и в заключение, так сказать на ночь посмеяться....

Росстат обнародовал данные о средних зарплатах госслужащих в России по итогам 2016 года. В среднем в стране чиновники получали 115,7 тысячи рублей в месяц, что на 4% больше, чем аналогичный показатель в 2015 году.

http://www.kp.ru/daily/26648/3668750/

Ларcон57 01.03 22:09 [ + -10 ]

хорошая новость

Инь Порось 01.03 22:28 [ + 12 ]

... Когда обученные, просвещённые, "оснащённые" девчонки начнут массово резать насильников-гастеров, не успевших даже полностью расстегнуть свои вонючие ширинки, - вот это реально будут хорошие новости!!!

Тоскливый Дятел Терпило 01.03 22:41 [ + -12 ]

Добро пожаловать, работайте спокойно друзья! Вас здесь ждут.

Инь Порось 01.03 22:53 [ + 7 ]

... А ларсон57 с тоскливым дятлом на крыше 38-этажного дома будут проводить увлекательнейший квест для мигрантов-гастарбайтеров со слоганом приблизительно следующего содержания: "Поучаствуй в нашем незабываемом Шоу!!! Почувствуй себя Икаром, Кинг-Конгом в финальной сцене фильма, некрасивым спартанским младенцем и персидскими послами в гостях у царя Леонида одновременно!!!"

Инь Порось 01.03 23:00 [ + 6 ]

"Реконструируй финальные сцены из советских фильмов "Мираж" 1983 года и "Плюмбум или Опасная игра" 1986 года!!! Открой в себе Бэтмана!!!"

Александр Викторович 02.03 09:44 [ + -11 ]

Это даст толчок нашей экономике

Ужас ольгинских тварей 02.03 10:56 [ + 7 ]

«Фабрика троллей» же продолжает работать по сей день. Это видно и по комментариям, которые с небывалой активностью появлялись под предыдущим текстом «Росбалта». Остается верить, что с этими молодыми людьми хотя бы заключили трудовые договора. Чтобы потом в суды не пришлось обращаться.

http://m.rosbalt.ru/piter/2017/02/22/1594140.html

Sasha1 02.03 11:35 [ + 6 ]

Отсиделись у себя, пока у нас кризис, а как налаживаться стало опять к нам едут

vladsidorov91 02.03 13:58 [ + -3 ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

ДeдЗахаp 02.03 14:02 [ + 10 ]

АКSМ-Ларсон57 ибн Александра Викторовна, пишешь "хорошая новость". Нельзя ли чернильница узнать, чем она для тебя хорошая. В то время, как все граждане, против их приезда? Против обезьян с наркотой в задах вонючих и пакостливых!

Волк Лисыч 02.03 14:23 [ + 9 ]

Таджик-бай боится своих граждан и готов отправить их хоть на Луну, лишь бы ему кишки не выпустили.Вся эта пидарасеншайка опять понаехала и неудивительно, что зарплаты заточены под гастеров, а не под титульную нацию. Позор, иначе нет оправдания тем, кто запускает сюда этот сброд!

Александр Викторович 02.03 14:34 [ + -9 ]

14:02 Не слишком ли много на себя берешь говоря за народ?

Александр Викторович 02.03 14:36 [ + -9 ]

14:23 Титульная нация? Не смеши она у бабушки и так смешная

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Инь Порось, кто будет смотреть в глаза матерей изнасилованных и убитых девушек? Едрисня путинская? Так они на одном уровне с шакалами аульными!Также стараются свой народ обобрать до нитки и навести в стране ещё больший кризис и бардак! в «Петростат: уехавшие из-за кризиса гастарбайтеры начинают возвращаться в Петербург»
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