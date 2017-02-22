Петростат: уехавшие из-за кризиса гастарбайтеры начинают возвращаться в Петербург
- Крем от геморроя «Здоров»
- Африканца-рецидивиста поймали в лесах у границы с Финляндией
- Жители Петербурга задолжали больше миллиарда за капремонт
- Открытие в лечении варикоза
- Жильцы 82 домов в Купчино остались без тепла из-за прорыва трубы
- В Путилово мужчина ушел пьянствовать к соседям, а позже его нашли мертвым с травмой головы в парадной
- Перевозившая ларек машина снесла рекламный щит на Васильевском (фото)
- В Выборге две "соцработницы" украли 84-летней женщины почти миллион рублей
- Письмо с ЛСД-"марками" прислали петербуржцу по почте из Польши
- Чиновники Петербурга получили письма с просьбой отчитаться о своих страницах в соцсетях
- Мужчина погиб под колесами электрички у станции Сосновая Поляна
- Полиция за 20 минут нашла "Дэу Матиз", угнанный у гендиректора коммерческой фирмы
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
А в это время:
"Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Душанбе с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном пообещал, что Россия и Таджикистан "решат проблему", связанную с запретом на въезд в РФ высланных граждан этой республики.
"Мы это обсуждали. В целом решение найдено, и мы будем работать в соответствии с договоренностью с президентом Таджикистана", – сказал Путин. По его словам, вопрос об амнистии был поднят Рахмоном."
... Вооружайтесь, девчонки ...
... Сбивайтесь в стаи ...
... Ищите крепких духом и телом русских ребят ...
... Весна наступила ... Лето скоро ... Чёрные идут ... Искать себе половых утех ...
... Скоро начнётся ...
Владимиру Путину подарили кыргызского скакуна
http://www.kp.ru/daily/26646/3668376/
А Путин президент чего?Такое впечатление что он президент не России а дружеских республик
... А он бы почаще смотрел в глаза матерям русских девочек, изнасилованных и убитых понаехавшими чёрными мразями ...
... Может быть это помогло бы хоть что-то осознать ...
Чтоб вы все передохли у нас!!! Ишаки аульные! Чего бы хорошего? А навозу ишачьего и так полно!
Зачем это черножопое гавно здесь нужно? Что бы убивать,насиловать и грабить?
Инь Порось, кто будет смотреть в глаза матерей изнасилованных и убитых девушек? Едрисня путинская? Так они на одном уровне с шакалами аульными!Также стараются свой народ обобрать до нитки и навести в стране ещё больший кризис и бардак!
Теперь одна надежда. На быстрое увеличение количества строящихся высотных зданий ...
Ну и в заключение, так сказать на ночь посмеяться....
Росстат обнародовал данные о средних зарплатах госслужащих в России по итогам 2016 года. В среднем в стране чиновники получали 115,7 тысячи рублей в месяц, что на 4% больше, чем аналогичный показатель в 2015 году.
http://www.kp.ru/daily/26648/3668750/
... Когда обученные, просвещённые, "оснащённые" девчонки начнут массово резать насильников-гастеров, не успевших даже полностью расстегнуть свои вонючие ширинки, - вот это реально будут хорошие новости!!!
Добро пожаловать, работайте спокойно друзья! Вас здесь ждут.
... А ларсон57 с тоскливым дятлом на крыше 38-этажного дома будут проводить увлекательнейший квест для мигрантов-гастарбайтеров со слоганом приблизительно следующего содержания: "Поучаствуй в нашем незабываемом Шоу!!! Почувствуй себя Икаром, Кинг-Конгом в финальной сцене фильма, некрасивым спартанским младенцем и персидскими послами в гостях у царя Леонида одновременно!!!"
"Реконструируй финальные сцены из советских фильмов "Мираж" 1983 года и "Плюмбум или Опасная игра" 1986 года!!! Открой в себе Бэтмана!!!"
«Фабрика троллей» же продолжает работать по сей день. Это видно и по комментариям, которые с небывалой активностью появлялись под предыдущим текстом «Росбалта». Остается верить, что с этими молодыми людьми хотя бы заключили трудовые договора. Чтобы потом в суды не пришлось обращаться.
http://m.rosbalt.ru/piter/2017/02/22/1594140.html
Отсиделись у себя, пока у нас кризис, а как налаживаться стало опять к нам едут
Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com
АКSМ-Ларсон57 ибн Александра Викторовна, пишешь "хорошая новость". Нельзя ли чернильница узнать, чем она для тебя хорошая. В то время, как все граждане, против их приезда? Против обезьян с наркотой в задах вонючих и пакостливых!
Таджик-бай боится своих граждан и готов отправить их хоть на Луну, лишь бы ему кишки не выпустили.Вся эта пидарасеншайка опять понаехала и неудивительно, что зарплаты заточены под гастеров, а не под титульную нацию. Позор, иначе нет оправдания тем, кто запускает сюда этот сброд!
14:02 Не слишком ли много на себя берешь говоря за народ?
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости
Матвиенко, вечно голодная, только за один раз, поглощающая снеди на сумму более 5 000... в «Патриарх Кирилл и Валентина Матвиенко претендуют на звание почетного гражданина Петербурга»