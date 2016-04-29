«12 тонн желе из Польши уничтожили в Петербурге (фото)»

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Общество
Наш ответ Чемберлену!Уничтожают продукты которые Путин запретил ввозить,а главное не из низкого качества а из за того что его корешей натянули на западе.Велик царь всея Руси,да мал мозгами.
Надо было бы конечно раздать малоимущим,детям,пенсионерам,но боюсь представить из ЧЕГО там они это желе готовили...в Россию,как известно ничего хорошего не привозят...одно "г" с червечками,личинками,паучками,колорадскими жучками...Пусть они везут то,что НЕ ЗАПРЕЩЕНО в России и будет всем радость...А почему то очень часто ввозят именно то,что запрещено...
Всезнайка говоришь то что не знаешь.Ты хоть знаешь что не запрещено?А главное ..Уничтожать продукты это скотство.Раньше за брошенный кусок хлеба на улице морду били.но то в некультурном" Ленинграде ,сейчас в культурном Петербурге стало нормой выкидывать и топтать хлеб.Гордимся дальше
Ту власть, которая ввела против своего народа продовольственные санкции и уничтожает "вражеские" продукты! Иначе, как негодяями нельзя назвать!
правильно! так держать!
желе есть скоромное и пасомые жрать его нынче права не имеют.
ибо пост великий!
цитата
Ужас ольгинских тварей 01.03 19:30 [ + 2 – ]
больше похоже на пустые коробки...
конец цитаты
дык... три порции шашлыка... пардон, желе...выбросила в пропасть.(С) ;-))
это какими надо быть свиньями что бы уничтожать продукты в городе в котором погибли от голода миллионы жителей?!Скоты....
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