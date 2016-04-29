12 тонн желе из Польши уничтожили в Петербурге (фото)

Обсуждение темы:

«12 тонн желе из Польши уничтожили в Петербурге (фото)»

dexter 01.03 18:48 [ + 15 – ]

По детским домам не раздать? Применения не найти?

Ублюдки !

koschke 01.03 19:17 [ + 6 – ]

Чего ж не подождали, ко дню победы не приурочили?

смерч 01.03 19:27 [ + 11 – ]

Наш ответ Чемберлену!Уничтожают продукты которые Путин запретил ввозить,а главное не из низкого качества а из за того что его корешей натянули на западе.Велик царь всея Руси,да мал мозгами.

Ужас ольгинских тварей 01.03 19:30 [ + 5 – ]

больше похоже на пустые коробки...

Всезнайка 01.03 19:30 [ + -5 – ]

Надо было бы конечно раздать малоимущим,детям,пенсионерам,но боюсь представить из ЧЕГО там они это желе готовили...в Россию,как известно ничего хорошего не привозят...одно "г" с червечками,личинками,паучками,колорадскими жучками...Пусть они везут то,что НЕ ЗАПРЕЩЕНО в России и будет всем радость...А почему то очень часто ввозят именно то,что запрещено...

смерч 01.03 19:36 [ + 8 – ]

Всезнайка говоришь то что не знаешь.Ты хоть знаешь что не запрещено?А главное ..Уничтожать продукты это скотство.Раньше за брошенный кусок хлеба на улице морду били.но то в некультурном" Ленинграде ,сейчас в культурном Петербурге стало нормой выкидывать и топтать хлеб.Гордимся дальше

ДeдЗахаp 01.03 20:32 [ + 13 – ]

Ту власть, которая ввела против своего народа продовольственные санкции и уничтожает "вражеские" продукты! Иначе, как негодяями нельзя назвать!

Ужас ольгинских тварей 01.03 21:01 [ + 8 – ]



Hиф-Hиф 01.03 21:54 [ + 6 – ]

правильно! так держать!

желе есть скоромное и пасомые жрать его нынче права не имеют.

ибо пост великий!

Hиф-Hиф 01.03 21:56 [ + 5 – ]

цитата

Ужас ольгинских тварей 01.03 19:30 [ + 2 – ]

больше похоже на пустые коробки...

конец цитаты



дык... три порции шашлыка... пардон, желе...выбросила в пропасть.(С) ;-))

бармалей 02.03 00:19 [ + 5 – ]

это какими надо быть свиньями что бы уничтожать продукты в городе в котором погибли от голода миллионы жителей?!Скоты....