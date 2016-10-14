Пассажирам задержанного на 12 часов рейса в Доминикану подали другой самолет

Неисправность первого борта оперативно устранить не удалось.

Неисправность первого борта оперативно устранить не удалось.



«Посадку на 16.30 так и не объявили, хотя вылет прогнозировали на это время. Все прошли заново регистрацию, отстояли огромные очереди. На табло светится, что рейс задержан. И никакой больше информации», – цитирует "Фонтанка.ру" одного из застрявших в Пулково пассажиров.



В колл-центре авиакомпании Azur Air пояснили, что вылет отложили, потому что ждали из Москвы другой самолет, который и полетит в Доминикану.

«Посадка уже идет», – заявили в колл-центре.



Напомним,



Рейс в Доминикану 1 марта вылетит из аэропорта Петербурга спустя 12 часов после заявленного времени. Чтобы отправить пассажиров в Пунта-Кану, неисправный самолет заменили.«Посадку на 16.30 так и не объявили, хотя вылет прогнозировали на это время. Все прошли заново регистрацию, отстояли огромные очереди. На табло светится, что рейс задержан. И никакой больше информации», – цитирует "Фонтанка.ру" одного из застрявших в Пулково пассажиров.В колл-центре авиакомпании Azur Air пояснили, что вылет отложили, потому что ждали из Москвы другой самолет, который и полетит в Доминикану.«Посадка уже идет», – заявили в колл-центре.Напомним, рейс из Петербурга должен был вылететь в Пунта-Кану в половине пятого утра 1 марта. Однако при осмотре воздушного судна обнаружили неисправность, из-за которой вылет перенесли на неопределенное время.







Обсуждение темы: «Пассажирам задержанного на 12 часов рейса в Доминикану подали другой самолет» koschke 01.03 19:23 [ + 1 – ]

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