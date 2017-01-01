Сотрудник салона красоты разбил окно и пробрался в Леноблсуд

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Обсуждение темы:

«Сотрудник салона красоты разбил окно и пробрался в Леноблсуд»

Всезнайка 01.03 18:07 [ + 1 – ]

А зачем парикмахеру в суд???))))Суд подстричь?)))

МИФОДИЙ 01.03 20:24 [ + 1 – ]

Да расстрелять как шпиона под прикрытием гад работал кличка "цирюльник"