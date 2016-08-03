51 миллион рублей потратят на экспозицию Петербурга в рамках ПМЭФ-2017
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Общество
На имидже экономить не стоит. Эти затраты окупятся многомиллиардными инвестициями в городскую экономику и многочисленными рабочими местами.
Господа с размахом гуляют. Мы страна процветающая, могём себе позволить
Дятел в каком то смысле прав,имидж..А то представляю завтрак каша манная или омлет,обед суп дошерак,ужин макароны..Хотя..может и пожалеют и больше дадут.Ну а по теме власть живёт своей жизнью и при чём такое впечатления не в этой стране живёт..
АКSМ дятел наша Александра Викторовна, не писала бы чушь разную и газету не спамила? Тоскливая вы наша терпила. Пора бы умишка набраться.
Есть такая пословица "Если Бог хочет наказать человека, то в первую очередь забирает у него ум! Похоже вы чем то прогневили Господа!?"
Во времена кризиса и нищеты, лучше бы раздали деньги нуждающи У нас пятая часть населения нищая, и немало людей едва сводит концы с концами!
Дел Захар, дорогой мой! Сколько голытьбу и нищету ни корми, лучше не станет. Все пропьют и прогуляют.
51+15 млн.....больше девать деньги не куда? все социальные проблемы города решены?
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14:21, 27 февраля
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