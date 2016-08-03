51 миллион рублей потратят на экспозицию Петербурга в рамках ПМЭФ-2017

В смету включены стенды, сувениры, расходы на кофе-брейки и обеды.

Обсуждение темы:

«51 миллион рублей потратят на экспозицию Петербурга в рамках ПМЭФ-2017»

Тоскливый Дятел Терпило 01.03 18:00 [ + -11 – ]

На имидже экономить не стоит. Эти затраты окупятся многомиллиардными инвестициями в городскую экономику и многочисленными рабочими местами.

Ужас ольгинских тварей 01.03 18:03 [ + 10 – ]

зимбабве приедет?

арнольд питерский 01.03 18:36 [ + 9 – ]

01.03.18:00 ты наверно вова пукин раз такую ху.ню пишешь

koschke 01.03 19:20 [ + 7 – ]

Господа с размахом гуляют. Мы страна процветающая, могём себе позволить

смерч 01.03 19:50 [ + 6 – ]

Дятел в каком то смысле прав,имидж..А то представляю завтрак каша манная или омлет,обед суп дошерак,ужин макароны..Хотя..может и пожалеют и больше дадут.Ну а по теме власть живёт своей жизнью и при чём такое впечатления не в этой стране живёт..

ДeдЗахаp 01.03 21:09 [ + 8 – ]

АКSМ дятел наша Александра Викторовна, не писала бы чушь разную и газету не спамила? Тоскливая вы наша терпила. Пора бы умишка набраться.

Есть такая пословица "Если Бог хочет наказать человека, то в первую очередь забирает у него ум! Похоже вы чем то прогневили Господа!?"

ДeдЗахаp 01.03 21:14 [ + 10 – ]

Во времена кризиса и нищеты, лучше бы раздали деньги нуждающи У нас пятая часть населения нищая, и немало людей едва сводит концы с концами!

Тоскливый Дятел Терпило 01.03 22:46 [ + -2 – ]

Дел Захар, дорогой мой! Сколько голытьбу и нищету ни корми, лучше не станет. Все пропьют и прогуляют.

бармалей 02.03 00:22 [ + 6 – ]

51+15 млн.....больше девать деньги не куда? все социальные проблемы города решены?