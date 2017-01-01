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«Локальный блэкаут в Колпино оставил без света 750 человек»

Ужас ольгинских тварей 01.03 18:06 [ + 3 – ]

А по русски сказать уже никак? Едристы пендосов сами хаят, а без пендосовских словечек никуда.