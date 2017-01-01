11-летний любитель паркура, упавший с крыши в Купчино, скончался в больнице

Обсуждение темы:

«11-летний любитель паркура, упавший с крыши в Купчино, скончался в больнице»

Всезнайка 01.03 17:35 [ + 2 – ]

Чего и следовало ожидать...не бывает чуда на свете,только в сказках...

Тоскливый Дятел Терпило 01.03 18:01 [ + -13 – ]

Наверное к лучшему.

Игорь Тюняев 01.03 23:17 [ + 5 – ]

Нельзя так говорить о мальчишки, это несчастный случай и надо плакать, что наши дети гибнут. Он небыл любителем ни чего. Стыдно господа журналисты называть свою статью так. Побойтесь Бога.

Изя Чемпион Вернулся 02.03 01:31 [ + 3 – ]

Действительно очень злобное название,так нельзя.

Роман Фомин 02.03 09:17 [ + -2 – ]

Каждый сам выбирает свою дорогу, паренек выбрал, а плакать поздно, надо было раньше думать и принимать меры. Так же думаю про тех кто тонет по синьке, ну и конечно рыбаки на льду в + температуру на тонком льду.