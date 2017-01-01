Жителя Петербурга задержали за изнасилование женщины у железной дороги

Нападение было совершено в конце января.

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Обсуждение темы:

«Жителя Петербурга задержали за изнасилование женщины у железной дороги»

Тоскливый Дятел Терпило 01.03 17:58 [ + -4 – ]

Что ему теперь за это будет?

Инь Порось 01.03 19:19 [ + 5 – ]

... "Машкой" в "крытке" будет ... Да и пёс с ним ... Иного не заслужил ... Урод ...

koschke 01.03 19:29 [ + 3 – ]

Поменяется местами. Теперь оно снизу.

НЕСТОР 01.03 20:40 [ + 5 – ]

Не указано кто-значит черножопый.