Обсуждение темы:

«В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать детей»

Правильно...зачем свадьбы???только трата лишних денег да нервов...штампом в паспорте ты человека не привяжешь...захочет и так изменит...а так или просто вместе жить или просто по@@ались и послали друг друга на ...короче,бабочек ловить))))

Свадьба это хлопоты и к тому же не малые.Рождаемость..возможно но судя по нашим статистистам им абсолютно поуй кто родился и какова его национальность.Азиаты толпами приезжают и у нас рожают...а власть рапортует что рождаемость выше смертности.В этом году уже двое моих знакомых умерло,у одного сердце у второго тромб на ноге..я в шоке,скорая ехала минут сорок когда до больнице двадцать минут пешком.А по теме свадьбы нужны ни как для мужчины а как для женщины.