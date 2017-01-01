«В Петербурге стали реже жениться, но чаще рожать детей»

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Общество
Правильно...зачем свадьбы???только трата лишних денег да нервов...штампом в паспорте ты человека не привяжешь...захочет и так изменит...а так или просто вместе жить или просто по@@ались и послали друг друга на ...короче,бабочек ловить))))
Свадьба это хлопоты и к тому же не малые.Рождаемость..возможно но судя по нашим статистистам им абсолютно поуй кто родился и какова его национальность.Азиаты толпами приезжают и у нас рожают...а власть рапортует что рождаемость выше смертности.В этом году уже двое моих знакомых умерло,у одного сердце у второго тромб на ноге..я в шоке,скорая ехала минут сорок когда до больнице двадцать минут пешком.А по теме свадьбы нужны ни как для мужчины а как для женщины.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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