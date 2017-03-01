В центре Петербурга фура "наказала" любителя парковаться на "зебре" (фото)

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Обсуждение темы:

«В центре Петербурга фура "наказала" любителя парковаться на "зебре" (фото)»

МИФОДИЙ 01.03 15:18 [ + 7 – ]

На фуре по центру это то что надо в сетевой магазин наверное овощи привёз...

смерч 01.03 15:37 [ + 3 – ]

На фуре на Мойку?

Роман Фомин 01.03 15:43 [ + -3 – ]

Надоели эти товарищи с фурами, выгнать нафиг из центра, и так не разъехаться!!!

Александр Викторович 01.03 15:51 [ + 0 – ]

пасомые за парковку на зебре нужно ответить

Изя Чемпион Вернулся 01.03 17:24 [ + -5 – ]

фурист попутал малеху,как его пустили то

koschke 01.03 19:41 [ + 1 – ]

Ну заплатит водила фуры штраф 500 р, а долпайопу на помойке мои поздравления с пожеланием приобрести моцк.