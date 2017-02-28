В Петербурге появилось граффити с Марой Багдасарян в образе дворника (фото)

Публикация от Арт-группа Явь (@yav_zone) Фев 28 2017 в 2:58 PST

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Обсуждение темы:

«В Петербурге появилось граффити с Марой Багдасарян в образе дворника (фото)»

Всезнайка 01.03 16:17 [ + 6 – ]

Это в Москве надо было нарисовать,а не в Питере...

dexter 01.03 16:31 [ + -7 – ]

Срочно привлечь кого-нибудь за что-нибудь !

Смыть несогласованное художество !

Тоскливый Дятел Терпило 01.03 18:04 [ + -6 – ]

Человек добивался славы и получил свое.

смерч 01.03 18:09 [ + 12 – ]

Как достали с этой Шмарой!Я отца её не могу понять или он в теме или забил.Дочка позорит отца и фамилию а он ничего не предпринимает..Странный человек

арнольд питерский 01.03 18:32 [ + 20 – ]

Почему такой ажиотаж возле этой чернож.пой шлюхи?

Ужас ольгинских тварей 01.03 19:05 [ + 8 – ]

а когда нарисуют дианку шалыгину?

koschke 01.03 19:36 [ + 3 – ]

Что то она и на картинке не очень старается

koschke 01.03 19:42 [ + 4 – ]

А вообще зря так стену испачкали.

Ларcон57 01.03 22:11 [ + -6 – ]

а что нарисуют о тебе? стакан?

Игорь Саперов 01.03 22:12 [ + 7 – ]

Теперь ждем когда Васильеву с Сердюковым нарисуют.

бармалей 02.03 00:28 [ + 4 – ]

да отпи....ли бы ее черенком от лопаты в прямом эфире-и успокоились бы.

Vignat 02.03 00:45 [ + 1 – ]

Это ваще кто?!

НЕСТОР 02.03 12:44 [ + 2 – ]

Это шлюха черножопая.

Александр Викторович 02.03 14:37 [ + -4 – ]

жду когда сссруна нарисуют