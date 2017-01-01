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В Кудрово 31-летний сотрудник салона красоты под угрозой ножа отнял у подростка мобильный телефон

19:44, 1 марта
Тэги: грабеж, разбой, дети, ленобласть, задержания, наркотики
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Тэги: грабеж, разбой, дети, ленобласть, задержания, наркотики
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Общество
Обсуждение темы:
«В Кудрово 31-летний сотрудник салона красоты под угрозой ножа отнял у подростка мобильный телефон»
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koschke 01.03 20:10 [ + 4 ]

Голод не тётка. Когда жрать хочется, не до красоты. Видать совсем кризис в отрасли. Уже второй за сегодня.

Инь Порось 01.03 21:43 [ + 1 ]

А может это тот же самый? Наш пострел везде поспел!

Ларcон57 01.03 22:08 [ + -5 ]

лошара

j T 01.03 22:53 [ + 2 ]

Он просто неудержимый какой-то

vladsidorov91 02.03 13:57 [ + 0 ]

Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

Всего комментариев - 5

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