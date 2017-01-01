В Кудрово 31-летний сотрудник салона красоты под угрозой ножа отнял у подростка мобильный телефон

Мужчина уже находится под следствием за хранение наркотиков.

Обсуждение темы:

«В Кудрово 31-летний сотрудник салона красоты под угрозой ножа отнял у подростка мобильный телефон»

koschke 01.03 20:10 [ + 4 – ]

Голод не тётка. Когда жрать хочется, не до красоты. Видать совсем кризис в отрасли. Уже второй за сегодня.

Инь Порось 01.03 21:43 [ + 1 – ]

А может это тот же самый? Наш пострел везде поспел!

j T 01.03 22:53 [ + 2 – ]

Он просто неудержимый какой-то