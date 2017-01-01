В Невском районе у гражданина Польши угнали старенький "Мерседес"
19:19, 1 марта
Тэги: угоны, авто, кража, невский район
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Обсуждение темы:
«В Невском районе у гражданина Польши угнали старенький "Мерседес"»
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махоня 01.03 21:54 [ + 2 – ]
Просто в Польше за утилизацию платить надо. А здесь продал и в угон заявили.
Всего комментариев - 3
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