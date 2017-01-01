В Невском районе у гражданина Польши угнали старенький "Мерседес"

Ущерб от действий преступника заявитель оценил в 30 тысяч рублей.

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«В Невском районе у гражданина Польши угнали старенький "Мерседес"»

koschke 01.03 20:04 [ + 0 – ]

Чего ж фрау меркель не пожаловался?

махоня 01.03 21:54 [ + 2 – ]

Просто в Польше за утилизацию платить надо. А здесь продал и в угон заявили.