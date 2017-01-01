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«В Колпино у предпринимателя угнали Volkswagen Touareg стоимостью 8,5 млн рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 01.03 18:02 [ + -3 – ]

Как можно ездить на такой дорогой машине. У меня бы руки тряслись.