Обсуждение темы:

«В Сосновой Поляне у 84-летней старушки две мошенницы украли 400 тысяч рублей»

на улице Партизана Гарькавого....

Нет в СПБ такой улицы....

Есть Партизана Германа, и есть Пограничника Гарькавого...

