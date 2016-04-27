Обсуждение темы:

«Подготовка к Параду Победы ограничит движение на Петроградке»

До 9 мая ещё как до Китая пешком рукой подать ))))

ну не, победобесие это наше всё

это святое

а что ещё может оправдать такое гнусное, паскудное, мучительно-унизительное существование россиянцев последние 100 лет?