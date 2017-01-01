В Петербурге могут ввести выплаты за рождение первенцев

Сумму чиновники пока не уточняют.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге могут ввести выплаты за рождение первенцев»

Ужас ольгинских тварей 28.02 17:15 [ + 6 – ]

только гастерам про это не говорите...

монк-аль-ахри 28.02 17:32 [ + 4 – ]

рубля три в месяц выплатит это заботливое правительство....на большее губу не раскатывайте!

смерч 28.02 20:35 [ + 0 – ]

Продолжительность жизни.Увеличилось многодетных семей..Понял одно что 2017 год будет самым пи..чим годом в стране!