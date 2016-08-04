Обсуждение темы:

«В Петербурге объявили конкурсы на проектирование новых велодорожек»

Наконец-то додумались организовать благое дело. Только вот деньги выделили смехотворные. Что на них спроектируешь! Как минимум, в 10 раз бюджет на проектирование нужно увеличить, чтобы достойные компании в тендере были заинтересованы участвовать.

цитата

Строительство пяти веломаршрутов оценено в 130 млн рублей. +дополнительное софинансирование проекта из федерального бюджета.



в 2017 году из бюджета Петербурга выделят 80,8 миллиона рублей на развитие городского велопроката.



конец цитаты



Что за хрень?

Я не давал согласия тратить свои 26 рублей на развлекухи для велосеков.



За 80 миллионов полновесных рублей, которые налогоплательщики горбом зарабатывают, можно купить 10.000 велосипедов и раздать всем желающим навсегда. А они предлагают за те же деньги не 10.000, а всего 600, и не навсегда, а только покататься. И не бесплатно, а за арендную плату. Или у меня что-то с арифметикой не так?