В Петербурге объявили конкурсы на проектирование новых велодорожек
- Крем от геморроя «Здоров»
- На проспекте Энгельса 16-летний подросток выпал из окна 10-го этажа
- На Английской набережной легковушка протаранила полицейский пост после столкновения с кроссовером (видео)
- Открытие в лечении варикоза
- В Тихвине заведующая отделением скорой помощи получила зарплату за мифические выезды к больным
- В Сосновом Бору мужчина, злоупотреблявший алкоголем, умер на пороге поликлиники, придя за лекарствами
- Пьяный мужчина в Никольском уснул с зажженной сигаретой и спалил свою квартиру и 39-летнего приятеля
- Подготовка к Параду Победы ограничит движение на Петроградке
- На "синей" ветке метро из-за поломки светофора опаздывают поезда (фото)
- "Порше" вылетел на тротуар после столкновения с БМВ на Маршала Жукова (фото)
- Горизбирком Петербурга принял документы на референдум по Исаакиевскому собору
- В Петербурге могут ввести выплаты за рождение первенцев
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Нет от хрустов нигде спасения! Достали ублюдки, ни за что не несущие ответственность!
Нефига они не равноправные участники движения.
Наконец-то додумались организовать благое дело. Только вот деньги выделили смехотворные. Что на них спроектируешь! Как минимум, в 10 раз бюджет на проектирование нужно увеличить, чтобы достойные компании в тендере были заинтересованы участвовать.
цитата
Строительство пяти веломаршрутов оценено в 130 млн рублей. +дополнительное софинансирование проекта из федерального бюджета.
в 2017 году из бюджета Петербурга выделят 80,8 миллиона рублей на развитие городского велопроката.
конец цитаты
Что за хрень?
Я не давал согласия тратить свои 26 рублей на развлекухи для велосеков.
За 80 миллионов полновесных рублей, которые налогоплательщики горбом зарабатывают, можно купить 10.000 велосипедов и раздать всем желающим навсегда. А они предлагают за те же деньги не 10.000, а всего 600, и не навсегда, а только покататься. И не бесплатно, а за арендную плату. Или у меня что-то с арифметикой не так?
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
14:21, 27 февраля
на новости