Полиция задержала шайку мошенников во главе с женщиной, которая под видом сотрудников ЖКХ обворовывала пожилых людей (фото, видео)

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«Полиция задержала шайку мошенников во главе с женщиной, которая под видом сотрудников ЖКХ обворовывала пожилых людей (фото, видео)»

Ужас ольгинских тварей 28.02 17:41 [ + 8 – ]

А когда задержат шайку, которая уже давно обманывает всех граждан Страны? Лидеров этой ОПГ все отлично знают и без фотографий...

merlin 28.02 19:00 [ + 1 – ]

а че гастерам то не говорить за четырнадцатых не платят

НЕСТОР 28.02 19:36 [ + 7 – ]

Бошки бы им поотрубать.

capa 28.02 20:00 [ + 5 – ]

ну и рожи, похудеть бы им!

махоня 28.02 20:03 [ + 4 – ]

А на Белградской 16 без корпуса образовывают всех подряд уже несколько лет. Плату за домовой берут одновременно две организации - по розовой квитанции и отдельно по квитанции «петербургские домофоны». Написаны обращения во все места, включая Прокуратуру - в ответ тишина, двойные списания и письма с досудебными решениями.

махоня 28.02 20:04 [ + 1 – ]

За домофон.

смерч 28.02 20:23 [ + 2 – ]

Не удивлюсь что это беженцы из Укр.А вообще страна превратилась в мировую столицу жуликов ,воров и мошенников.

Иванов1 01.03 00:31 [ + 0 – ]

Добрые лица