Полиция задержала шайку мошенников во главе с женщиной, которая под видом сотрудников ЖКХ обворовывала пожилых людей (фото, видео)
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Общество
А когда задержат шайку, которая уже давно обманывает всех граждан Страны? Лидеров этой ОПГ все отлично знают и без фотографий...
А на Белградской 16 без корпуса образовывают всех подряд уже несколько лет. Плату за домовой берут одновременно две организации - по розовой квитанции и отдельно по квитанции «петербургские домофоны». Написаны обращения во все места, включая Прокуратуру - в ответ тишина, двойные списания и письма с досудебными решениями.
Не удивлюсь что это беженцы из Укр.А вообще страна превратилась в мировую столицу жуликов ,воров и мошенников.
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viktorAS 02:57, 8 февраля
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