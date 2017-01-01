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«Дальнобойщик со Псковщины умер в гатчинском офисе Сбербанка»

Просто житель 28.02 19:09 [ + 0 – ]

А что устанавливать причину? Пришёл снять деньги ,а на карте ноль- кто-то снял до него.