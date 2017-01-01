Автоматы по продаже проездных в метро Петербурга переведут на 4 новых языка

К английскому добавят немецкий, французский, испанский и китайский.

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Обсуждение темы:

«Автоматы по продаже проездных в метро Петербурга переведут на 4 новых языка»

dexter 28.02 14:27 [ + 5 – ]

узбекский, таджикские, киргизский и молдавский?