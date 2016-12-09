В петербургском метро заявили о незаконности "волонтеров", собирающих деньги в вагонах

Благотворительные организации просят граждан фотографировать или снимать на видео людей, которые выдают себя за добровольцев фондов.

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«В петербургском метро заявили о незаконности "волонтеров", собирающих деньги в вагонах»

Hиф-Hиф 28.02 19:04 [ + -1 – ]

что значит "выманивали деньги"? Не хочешь -- не давай.

То же -- не хочешь играть в наперстки -- не играй и т.п.

НЕСТОР 28.02 19:37 [ + 3 – ]

А почему менты их не ловят?

capa 28.02 20:05 [ + 2 – ]

да в метро ходят, продают и просят, можно подумать они их не видят, я каждый день их самых разных вижу!! захотели бы, сами бы справились!