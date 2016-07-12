Обсуждение темы:

«Facebook заблокировал аккаунт Виталия Милонова из-за комментария об украинцах»

на месте "прыщавого сисадмина" я бы теперь пигидия забанил навсегда.

И это называется свобода слова!

тот редкий случай, когда я с Виталиной согласен. Хохлы - слово литературное и общеупотребляемое. Повод для запрета надуман.