В Парке 300-летия продавщица блинов распылила перцовый газ в лицо посетителям масленичных гуляний (видео)
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Общество
"Скворечник"по ней плачет...Как можно принимать на работу таких е@анашек???Только хозяева-чебуреки могли "такое" вот нанять...
Малярша заглохни!
Парни идиоты! Из за двух рваных сотен разнылись как дети, не мужики а чмо! Тьфу млять! Возможно ей жесты плохие показывали за камерой....
Никого не удивила цена одного блина?Я конечно извиняюсь но за сто рублей самому можно столько блинов спечь обожраться и не жить.А по теме мутно всё,мало верится что она бросила свою продукцию и побежала разбираться...Я думаю типа как в фильме Раз на раз не приходиться..с Брундуковым..Пирожки с мясом?Да..Хватает и ест а потом говорит..можно я завтра деньги принесу.
девчина дала жару.судя по приличному разговору молодых людей,на быдло они не тянут.не думаю что они из за 200 рублей будут в бутылку лезть.ну а газом в лицо сразу поливать-это не дело....
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14:21, 27 февраля
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