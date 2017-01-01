В Парке 300-летия продавщица блинов распылила перцовый газ в лицо посетителям масленичных гуляний (видео)

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«В Парке 300-летия продавщица блинов распылила перцовый газ в лицо посетителям масленичных гуляний (видео)»

Всезнайка 28.02 15:18 [ + 8 – ]

"Скворечник"по ней плачет...Как можно принимать на работу таких е@анашек???Только хозяева-чебуреки могли "такое" вот нанять...

Неzнайка. 28.02 15:43 [ + -4 – ]

Малярша заглохни!

Парни идиоты! Из за двух рваных сотен разнылись как дети, не мужики а чмо! Тьфу млять! Возможно ей жесты плохие показывали за камерой....

монк-аль-ахри 28.02 17:31 [ + 7 – ]

новая приправа к блинам?

alik1972 28.02 19:52 [ + 0 – ]

Ограбление века

смерч 28.02 20:46 [ + 2 – ]

Никого не удивила цена одного блина?Я конечно извиняюсь но за сто рублей самому можно столько блинов спечь обожраться и не жить.А по теме мутно всё,мало верится что она бросила свою продукцию и побежала разбираться...Я думаю типа как в фильме Раз на раз не приходиться..с Брундуковым..Пирожки с мясом?Да..Хватает и ест а потом говорит..можно я завтра деньги принесу.

бармалей 28.02 21:06 [ + 0 – ]

девчина дала жару.судя по приличному разговору молодых людей,на быдло они не тянут.не думаю что они из за 200 рублей будут в бутылку лезть.ну а газом в лицо сразу поливать-это не дело....