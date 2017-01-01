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«Поломка эскалатора обернулась давкой на станции метро "Проспект Просвещения" (фото)»

А давайте в суд подовать на метро ,ПОЧЕМУ ПОЕЗДА СТОЯТ НА СТАНЦИЯХ ИЛИ В ТУНЕЛЯХ ПО (2-10) МИНУТ И ЗА ЭТО НЕКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ