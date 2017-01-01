Рабочий "Электросилы" попал в реанимацию после неудачного прыжка с силовой установки

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Обсуждение темы:

«Рабочий "Электросилы" попал в реанимацию после неудачного прыжка с силовой установки»

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 13:23 [ + -3 – ]

А на установку он тоже запрыгнул или его краном туда доставили. Вроде серьезное предприятие, неужели лестницу не могли найти.

Всезнайка 28.02 13:45 [ + 0 – ]

А как он залезал туда?