На севере Петербурга угонщики оставили автоледи без джипа

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«На севере Петербурга угонщики оставили автоледи без джипа »

Бpат 28.02 13:18 [ + 10 – ]

Может и к лучшему? Никого не собьет, не покалечит и сама на зону не попадёт эта бизнес-автобледи? У нас пока общественный транспорт и метро работает слава Богу!

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 13:27 [ + -7 – ]

Не понимаю, как могут угнать. Ведь сейчас почти в каждом автомобиле есть иммобилайзер. Без него ведь машина не заведется.

Анжей Стамбулянский 28.02 14:01 [ + 3 – ]

Минус одна ТП на дороге!

alik1972 28.02 20:03 [ + 2 – ]

RIA Sorrento-это что?