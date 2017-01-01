В Петербурге арестована женщина, которая, отмечая День защитника Отечества, в пьяном угаре зарезала своего мужа

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Обсуждение темы:

«В Петербурге арестована женщина, которая, отмечая День защитника Отечества, в пьяном угаре зарезала своего мужа»

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 15:05 [ + 0 – ]

До времен Петра Первого, женщин на Руси, которые убивали своих мужей, закапывали по горло в землю.

смерч 28.02 20:57 [ + 1 – ]

Впереди 8 марта,сколько кровищи прольётся!