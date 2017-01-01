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«В Сосновом Бору мужчина, злоупотреблявший алкоголем, умер на пороге поликлиники, придя за лекарствами»

56 лет - это еще долго протянул, так сказать - долгожитель!!! У меня все до одного знакомые, которые "злоупотребляли" не дотянули до 50 лет или сидят дома, но маму не узнают.