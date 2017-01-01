Пьяный мужчина в Никольском уснул с зажженной сигаретой и спалил свою квартиру и 39-летнего приятеля

По факту возбуждено уголовное дело.

По факту возбуждено уголовное дело.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 25 января в квартире одного из домов в городе Никольское. 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лежа в постели закурил сигарету и уснул, в результате чего произошло возгорание. В пожаре погиб 39-летний знакомый хозяина квартиры. Последний остался жив ввиду оказания ему посторонними своевременной помощи.



По факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "В настоящее время следователем назначен ряд судебных экспертиз, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В минувшие выходные в Тосненском районе Ленинградской области в результате квартирного пожара погиб 39-летний мужчина, который пришел в гости к своему приятелю.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 25 января в квартире одного из домов в городе Никольское. 47-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, лежа в постели закурил сигарету и уснул, в результате чего произошло возгорание. В пожаре погиб 39-летний знакомый хозяина квартиры. Последний остался жив ввиду оказания ему посторонними своевременной помощи.По факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". "В настоящее время следователем назначен ряд судебных экспертиз, по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее мы писали о том, что в Ленобласти 76-летняя пенсионерка сгорела заживо из-за неосторожного обращения с печным отоплением.







Обсуждение темы: «Пьяный мужчина в Никольском уснул с зажженной сигаретой и спалил свою квартиру и 39-летнего приятеля» Всезнайка 28.02 20:55 [ + -2 – ]

Нда...алкаши и наркоманы-это зло...вселенское! Тоскливый Дятел Терпило 28.02 22:01 [ + -3 – ]

Лучше бы они оба спалились.

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