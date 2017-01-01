Коллеги мужчины, разбившегося на стройке, вывезли его тело в лес, чтобы избежать неприятностей на работе

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Обсуждение темы:

«Коллеги мужчины, разбившегося на стройке, вывезли его тело в лес, чтобы избежать неприятностей на работе»

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 17:53 [ + -6 – ]

Даже животные не бросают своих в беде.

махоня 28.02 20:15 [ + 2 – ]

Как видим приматы бросают.

koschke 28.02 20:18 [ + 3 – ]

Причём с высоты, чтоб наверняка

Vignat 01.03 00:33 [ + 0 – ]

А чтобы закопать мозгов не хватило.