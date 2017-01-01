12-летний мальчик, госпитализированный после падения с высоты, демонстрировал сверстникам опасные трюки паркура. Подробности
- Крем от геморроя «Здоров»
- На проспекте Энгельса 16-летний подросток выпал из окна 10-го этажа
- На Английской набережной легковушка протаранила полицейский пост после столкновения с кроссовером (видео)
- Открытие в лечении варикоза
- В Тихвине заведующая отделением скорой помощи получила зарплату за мифические выезды к больным
- В Сосновом Бору мужчина, злоупотреблявший алкоголем, умер на пороге поликлиники, придя за лекарствами
- Пьяный мужчина в Никольском уснул с зажженной сигаретой и спалил свою квартиру и 39-летнего приятеля
- Подготовка к Параду Победы ограничит движение на Петроградке
- На "синей" ветке метро из-за поломки светофора опаздывают поезда (фото)
- "Порше" вылетел на тротуар после столкновения с БМВ на Маршала Жукова (фото)
- Горизбирком Петербурга принял документы на референдум по Исаакиевскому собору
- В Петербурге могут ввести выплаты за рождение первенцев
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Более подробно:
Мальчики выполняли селфи на крыше данной 5 ти этажки. Девочки их снимали на фото. Один сорвался и упал. Всё таки надо вести разъяснительную работу с молодёжью. Очень жалко когда они калечатся или погибают!
Сейчас выясняют, как дети могли попасть на крышу? Ищут виновного.
правильно! всем мокрогубым недоноскам разъяснить, что если забраться высоко вверх, то можно, кто б мог подумать(!!!), упасть обратно вниз. И показать фото расквашенных мозгов этого дебила. И описать, сколько будет стоить предкам лечение и/или похороны. Ну и т.п.
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
viktorAS 02:57, 8 февраля
на новости