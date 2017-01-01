12-летний мальчик, госпитализированный после падения с высоты, демонстрировал сверстникам опасные трюки паркура. Подробности

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«12-летний мальчик, госпитализированный после падения с высоты, демонстрировал сверстникам опасные трюки паркура. Подробности»

Бpат 28.02 13:02 [ + 4 – ]

Более подробно:

Мальчики выполняли селфи на крыше данной 5 ти этажки. Девочки их снимали на фото. Один сорвался и упал. Всё таки надо вести разъяснительную работу с молодёжью. Очень жалко когда они калечатся или погибают!

Сейчас выясняют, как дети могли попасть на крышу? Ищут виновного.

Hиф-Hиф 28.02 13:19 [ + 2 – ]

правильно! всем мокрогубым недоноскам разъяснить, что если забраться высоко вверх, то можно, кто б мог подумать(!!!), упасть обратно вниз. И показать фото расквашенных мозгов этого дебила. И описать, сколько будет стоить предкам лечение и/или похороны. Ну и т.п.