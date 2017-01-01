Молодой мужчина отравился смесью таблеток в Красном Селе после распития спиртного
11:44, 28 февраля
Тэги: медицина, отравление, красное село, алкоголь, лекарства
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«Молодой мужчина отравился смесью таблеток в Красном Селе после распития спиртного»
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