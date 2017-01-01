В Петербурге полиция задержала банду серийных налетчиков с Северного Кавказа, которые промышляли нападениями на финансовые организации

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«В Петербурге полиция задержала банду серийных налетчиков с Северного Кавказа, которые промышляли нападениями на финансовые организации»

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 13:25 [ + -4 – ]

Научным языком это называется экспроприация у экспроприаторов.

Бpат 28.02 13:50 [ + 14 – ]

Кто виноват, что шакалы аульные оборзели вконец и обнаглели? Не наши ли кризисно лживые едрисёнки во власти? Которые нам завезли этих гнид чернож....?

НЕСТОР 28.02 19:48 [ + 2 – ]

Научным языком это называется гниды черножопые совсем оборзели,а конкретно власть их распустила.

koschke 28.02 20:36 [ + 3 – ]

Это называется пришло время собирать камни...

смерч 28.02 21:00 [ + -3 – ]

А я поддерживаю этих ребят.Проблема России это азиаты ну не как не Кавказ.Они молодцы как могут не дают барыгам расслабится ,пусть цуки в напряжении живут а то охринели в конец !По чаще такие хорошие новости читать,читать и завидовать.