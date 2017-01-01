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На Лени Голикова негодяй открыто похитил у 82-летней петербурженки 70 тысяч рублей

16:16, 28 февраля
Тэги: кража, деньги, кировский район
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Тэги: кража, деньги, кировский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Лени Голикова негодяй открыто похитил у 82-летней петербурженки 70 тысяч рублей»
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смерч 28.02 20:26 [ + 1 ]

Как говорил глава МВД у нас упала преступность в разы!А я думаю что она не упала а просто люди перестали писать эти бесполезные заявления и потеряли веру в справедливый суд.

Всего комментариев - 1

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