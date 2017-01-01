Обсуждение темы:

«На Лени Голикова негодяй открыто похитил у 82-летней петербурженки 70 тысяч рублей»

Как говорил глава МВД у нас упала преступность в разы!А я думаю что она не упала а просто люди перестали писать эти бесполезные заявления и потеряли веру в справедливый суд.