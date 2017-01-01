Автомойщик-азиат угнал "Мицубиси" клиентки и поехал на нем кататься

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Обсуждение темы:

«Автомойщик-азиат угнал "Мицубиси" клиентки и поехал на нем кататься»

Бpат 28.02 12:38 [ + 15 – ]

Самые придурки, вся эта аульная нечисть! Их, нормальные люди РУССКИЕ, не считают за людей! Одна, лишь едрисня путинская от них в умиление! Так какая у них умственность? Не зря в стране бардак, кризис, нищета и ложь одна! Умеют одно - свой народ грабить в наглую!

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 13:17 [ + -9 – ]

Наверняка сама повредила. а вину свалила на невинного человека, которому трудно оправдаться.

Анжей Стамбулянский 28.02 13:58 [ + 8 – ]

Не пользоваться услугами чернявых! Чернильниц, это тоже касается!

capa 28.02 20:10 [ + 3 – ]

придурок черножопый, а хорошо бы рассказали кто его нанял недоразвитого!!