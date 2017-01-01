Грабитель в маске гориллы украл с витрины салона сотовой связи два дорогих смартфона

Ограбление было совершено в магазине на набережной Обводного канала.

Обсуждение темы:

«Грабитель в маске гориллы украл с витрины салона сотовой связи два дорогих смартфона»

8585 28.02 11:26 [ + 18 – ]

Да не в маске был грабитель, это просто рожа у мигранта такая.

Тоскливый Дятел Терпило 28.02 11:30 [ + -11 – ]

Версия неправильная. У каждого мигранта есть телефон, он у него всегда в руке зажат.

Бpат 28.02 13:09 [ + 7 – ]

Почему то АКSМ-дятел всегда встаёт на сторону мигрантов аульных? Почему у него такая любовь к этой саранче? Не скажете Александра Викторовна? Странно, однако? Русский народ к ним настроен очень негативно, одна вы в восхищении?

Александр Викторович 28.02 15:18 [ + -6 – ]

не говори шакалёнок за весь народ

Инь Порось 28.02 18:44 [ + 6 – ]

8585 28.02 11:26 - Молодец!!! В точку!!! Ржал до потери сознания!!!