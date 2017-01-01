В Колпино 55-летняя женщина разбилась насмерть, упав с высоты 5-го этажа

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«В Колпино 55-летняя женщина разбилась насмерть, упав с высоты 5-го этажа»

ДeдЗахаp 28.02 10:50 [ + 13 – ]

Не сомневаюсь. Власть едрисье-путинская её к этому подтолкнула. Своей обираловкой и кривосудием лживым! Просто так в 55 лет с жизнью не расстаются!

Всезнайка 28.02 13:46 [ + 0 – ]

Опять людям жарко стало???Вроде не лето ещё...

Анжей Стамбулянский 28.02 14:03 [ + 5 – ]

Вышла на пенсию в 10000 рублей, на работу не берут, спасибо власти у которых все хорошо. Желаю им всем выйти в окно!