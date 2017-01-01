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«На Дворцовой набережной в ДТП с перевертышем пострадал сотрудник полиции (фото)»

Видать кривосудного настигла карма, за все его грехи против людей. Сильно рьяно гонял бабушек, которые торговали в местах для того неотведённых и не нашли денег на мзду стражу "порядка".