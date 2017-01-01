«В Петербурге на 86-м году жизни скончался виолончелист Анатолий Никитин»

Профессор консерватории виолончелист Анатолий Никитин скончался в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.



"Руководство Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова с прискорбием сообщает о кончине выдающегося виолончелиста, народного артиста Российской Федерации, заведующего кафедрой виолончели, арфы, контрабаса и квартета профессора Анатолия Павловича Никитина", - говорится в релизе.



Музыкант скончался 27 февраля 2017 года. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.



СПРАВКА: Анатолий Никитин родился 27 апреля 1931 года в Ленинграде. Еще студентом консерватории он по всесоюзному конкурсу поступил в оркестр Ленинградской филармонии. В 1964 году Никитин выдержал всесоюзный конкурс на место концертмейстера группы виолончелей заслуженного коллектива России Академического симфонического оркестра.



В 1975 году Никитин создал Ансамбль виолончелистов, который воплотил одну из его главных педагогических идей о совместном музицировании. Многие из его учеников стали известными музыкантами, лауреатами авторитетных конкурсов и преподавателями в российских и зарубежных консерваториях.

